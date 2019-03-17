Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода

Сегодня, 03:24

Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko.
Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/da1/905/5c8da19050559.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/da1/905/5c8da19050559.jpg Власть Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией

Мэр Киева Виталий Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода.

"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле", – написал Кличко на своей странице в Фейсбук в ночь на воскресенье.

Он отметил, что до конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта.

"Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". – Там будет построена новая часть транспортной развязки", - подчеркнул мэр.

По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки.

По словам Кличко, в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.

"Мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег", - пояснил он.

Как отмечается, работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана – Александра Довженко и проспекта Победы.

Как сообщалось, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал способы объезда Шулявского моста на личном транспорте и измененные схемы движения общественного транспорта – троллейбусов и автобусов. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кличко, шулявский путепровод, реконструкиция, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость " Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шулявский мост по-прежнему работает: опубликованы фото и видео

Вчера, 12:49

На нечетной стороне улицы Гетьмана идут работы по укладке асфальта

Снос Шулявского моста: как объехать большую стройку на троллейбусе и своем авто

Вчера, 10:31

"Киевпастранс" изменил ряд популярных маршрутов, проходящих по улицах Гетьмана и Довженко

Шулявский мост закрыт: КГГА рассказала, как изменится движение транспорта

Вчера, 09:43

Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта

Снос Шулявского моста в Киеве: альтернативные способы объезда стройки

15 марта, 16:09

Эксперт рассказал, по каким дорогам можно объехать перекрытый путепровод, чтобы не попасть в пробку

Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)

15 марта, 13:30

Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517

Снос Шулявского моста: почему "забраковали" развязку Петрука

15 марта, 12:23

Строители сетуют, что забивать сваи пришлось бы вплотную к эскалаторам на станции метро

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Что лечит калина в организме человека

Николай Цискаридзе удивил признанием о своем биологическом отце

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

У Юлии Началовой начался отек мозга

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль