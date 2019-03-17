Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода
Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией
Мэр Киева Виталий Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода.
"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле", – написал Кличко на своей странице в Фейсбук в ночь на воскресенье.
Он отметил, что до конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта.
"Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". – Там будет построена новая часть транспортной развязки", - подчеркнул мэр.
По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки.
По словам Кличко, в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.
"Мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег", - пояснил он.
Как отмечается, работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана – Александра Довженко и проспекта Победы.
Как сообщалось, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам.
Ранее сайт "Сегодня" опубликовал способы объезда Шулявского моста на личном транспорте и измененные схемы движения общественного транспорта – троллейбусов и автобусов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шулявский мост по-прежнему работает: опубликованы фото и видео
На нечетной стороне улицы Гетьмана идут работы по укладке асфальта
Шулявский мост закрыт: КГГА рассказала, как изменится движение транспорта
Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта
Снос Шулявского моста в Киеве: альтернативные способы объезда стройки
Эксперт рассказал, по каким дорогам можно объехать перекрытый путепровод, чтобы не попасть в пробку
Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)
Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517