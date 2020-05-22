Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко о ситуации с коронавирусом и карантином в Киеве: прямая трансляция брифинга

22 мая, 12:08

Наталья Руда

В Киеве коронавирус подтвержден у 2522 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 22 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и по ослаблению карантина.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама

В тренде
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

Напомним, что с 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин – по каждой области власти решают отдельно, вводить новые ослабления или пока нет. В Киевской области решили не ослаблять карантин, объяснив это тем, что в регионе количество случаев инфицирования коронавирусом превышает допустимую норму – 14 человек на 100 тыс. населения при норме в максимум 12 человек на 100 тыс. населения в течение семи дней. Отметим, что и в столице этот показатель также превышен, однако на 23 мая был анонсирован запуск общественного транспорта, с 25 мая – запуск работы столичного метрополитена, а с 1 июня – открытие школ, детских садов, пляжей.

Видео: КГГА

Как писали новости "Сегодня", по состоянию на 22 мая в стране зафиксировано 20 148 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев инфицирования, тогда как вчера – 476.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый глава РГА Днепровского района Игорь Щербак. Что о нем известно
Новый глава РГА Днепровского района Игорь Щербак. Что о нем известноВласть
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифингаДругие новости
Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры
Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центрыТранспорт
"Пир во время чумы": Кличко отреагировал на переполненные ночные клубы в КиевеДругие новости
В Киеве в этом году потратили больше денег на уборку снега, чем в прошлом: реакция Кличко
В Киеве в этом году потратили больше денег на уборку снега, чем в прошлом: реакция КличкоКоммуналка
Прокурор, замректора, миллионер и старые кадры: Зеленский назначил 10 глав РГА в Киеве
Прокурор, замректора, миллионер и старые кадры: Зеленский назначил 10 глав РГА в КиевеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...