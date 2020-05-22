Кличко о ситуации с коронавирусом и карантином в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 22 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и по ослаблению карантина.

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Напомним, что с 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин – по каждой области власти решают отдельно, вводить новые ослабления или пока нет. В Киевской области решили не ослаблять карантин, объяснив это тем, что в регионе количество случаев инфицирования коронавирусом превышает допустимую норму – 14 человек на 100 тыс. населения при норме в максимум 12 человек на 100 тыс. населения в течение семи дней. Отметим, что и в столице этот показатель также превышен, однако на 23 мая был анонсирован запуск общественного транспорта, с 25 мая – запуск работы столичного метрополитена, а с 1 июня – открытие школ, детских садов, пляжей.

Видео: КГГА

Как писали новости "Сегодня", по состоянию на 22 мая в стране зафиксировано 20 148 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев инфицирования, тогда как вчера – 476.

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