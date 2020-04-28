Кличко о ситуации с коронавирусом и ослаблении карантина в Киеве: прямая трансляция

Мэр Киева Виталий Кличко проводит 28 апреля ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.
На брифинге городской глава сегодня обещал представить план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве. Кличко отмечал, что на первом этапе речь идет о снятии ограничений в работе малого и среднего бизнеса. А также – о посещении парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.
Смотрите прямую трансляцию брифинга:
Напомним, что план выхода страны из карантина состоит из пяти этапов, каждый из который имеет "четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания". Вместе с тем, карантин в Украине ранее был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 апреля в Киеве зафиксировано 1298 случаев инфицирования коронавирусом, из них за минувшие сутки – 77.
В Киевской области на данный момент COVID-19 подтвержден у 604 человек.
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