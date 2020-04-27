Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве и скандале со Слончаком: трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 27 апреля, проводит брифинг о ситуации в столице с распространением коронавируса, а также о кадровом решение в отношении своего заместителя Владимира Слончака, напавшего на копа.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

Напомним, вечером 27 апреля копы остановили Mercedes, за рулем которого находилась депутат Киеврады Людмила Костенко. Также в машине был заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Он начал хамить копу и ударил его. Чиновника задержали, по инциденту открыто уголовное производство. В полиции заявили, что Слончаку грозит до пяти лет тюрьмы.

Тем временем в столице лабораторно подтверждены уже 1220 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине на 27 апреля зафиксировано 9009 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 392 новых зараженных, тогда как вчера эта цифра составила 492. В частности болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков. На амбулаторном лечении находятся 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Также смотрите о симптомах коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама