Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 13 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

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Напомним, по состоянию на 13 мая в Киеве подтверждены 1960 случаев заболевания COVID-19. В Киевской области – 1049 случаев, за время пандемии умерли 24 человека.

Всего в стране зафиксировано 16 424 случая заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 402 новых зараженных, тогда как вчера, 12 мая, – 375. Болезнь подтвердили у 1130 детей и 3208 медиков. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Так, разрешили посещать парки и скверы, а также возобновить работу непродовольственным магазинам, парикмахерским и салонам красоты. Общественный транспорт пока что ездит по спецбилетам, при этом в городе наблюдаются масштабные пробки.

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