Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 15 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

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Напомним, по состоянию на 15 мая в Киеве у 2068 человек подтвердили коронавирус, в Киевской области – у 1094 человек.

Всего в стране зафиксировано 17 330 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 483 новых зараженных, тогда как вчера, 14 мая, – 422. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков. Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Так, разрешили посещать парки и скверы, а также возобновить работу непродовольственным магазинам, парикмахерским и салонам красоты. Общественный транспорт пока что ездит по спецбилетам, при этом в городе наблюдаются масштабные пробки.

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