Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко проводит в среду, 8 июля, брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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В Украинена 8 июля COVID-19 диагностировали у 807 украинцев. Но есть и позитивные новости: в стране зафиксировали рекорд по числу выздоровевших. Вчера болезнь удалось победить 926 украинцам. Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек. 1306 зараженных скончались от инфекции (23 человека умерли за последние сутки). Всего с начала эпидемии от инфекции вылечились 23 119 украинцев.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в Украине стабилизировалась, а министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

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Также мы писали, что недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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