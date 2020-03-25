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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

25 марта, 12:05

Наталья Руда

Мэр рассказывает о ситуации с распространением инфекции в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 25 марта, проводит брифинг по ситуации с распространением коронавируса.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 31 случай был выявлен в Киеве, а в Киевской области – 22 случая.

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В столице при этом с 23 марта усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду. В частности, которые готовят шаурму.

Отметим, что по данным столичной власти, в результате карантина столица может потерять миллиард гривен. При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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