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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

14 апреля, 12:00

Наталья Руда

По данным МОЗ, на утро 14 апреля в столице был 551 случай коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 14 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

С началом брифинга в трансляции возникли технические неполадки со звуком и она прервалась. Мэр сообщил в своих социальных сетях, что "серверы КГГА продолжают отбивать кибератаки", которые продолжаются уже несколько дней.

Онлайн начнется в ближайшее время:

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Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине официально подтверждено 3372 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 119 человек выздоровели и еще для 98 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 270 новых случаев заражения.

Новости "Сегодня" сообщали, что столица уже почти месяц живет в условиях тотального карантина. Сначала в городе отправили на дистанционное обучение школьников и студентов, а позднее закрыли ТРЦ, кинотеатры, рестораны и кафе, бассейны и спортивные комплексы. Общественный транспорт также работает с ограничениями и перевозит пассажиров только по специальным билетам. При этом столичный метрополитен закрыт с вечера 17 апреля. Карантин должен продлиться по меньшей мере до 24 апреля.

Тем временем столичная полиция следит за нарушителями карантина с дронов. Штрафы за нарушение карантина составляют как минимум 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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