Кличко объяснил, как работают спецбилеты на транспорте и пригрозил спекулянтам

По словам мэра, пропуск действителен только с удостоверением с работы

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на продажу в сети специальных пропусков, которые ввели для проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан с 23 марта.

"Для тех, кто пытается нарисовать специальные билеты или продавать их через интернет, хочу акцентировать, такой билет действует только с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте. Правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над установлением тех делков, которые вчера оперативно размещали объявление о продаже спецбилетов", – уточнил Кличко.

По словам городского главы, за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации уже выдал более 225 тысяч специальных пропусков по заявкам предприятий.

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"В нынешней ситуации он должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. Тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах, аптеках, спасателей, специалистов, которые обеспечивают работу ЖКХ. Все остальные, кому действительно нужно на работу или по остро необходимым делам, передвигаются по городу на частном транспорте", – сказал Кличко в ходе брифинга 23 марта.

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Также Кличко обратился к Кабмину рассмотреть отмену уплаты НДС организациями жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, мэр уточнил, что город получил 70 тысяч масок.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали, как в столице утром 23 марта работает транспорт и что происходит с ценами на такси.

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