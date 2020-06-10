Кличко объяснил, почему в Киеве не ослабляют карантин и когда его могут ужесточить

Город вернется к ограничениям, если показатель заболеваемости будет больше 24 человек на 100 тыс. населения

Киев с 10 июня не может перейти к новому этапу ослабления карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 000 жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее – пока рано", – сказал городской глава.

Кличко уточнил, что если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

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Отметим, что по состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев инфицирования, вчера – 463. 12 769 человек выздоровели (в том числе 2981 медработник), 833 – умерли (40 медиков). В столице на 10 июня – 3580 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области подтверждены 1865 случаев, новых случаев за последние сутки – 29. Выздоровели 595 человек (в т.ч. 46 детей). За время пандемии умерли 38 человек.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Министерство здравоохранения изменило подходы к выписке больных COVID-19 и снятию диагноза коронавирус после выздоровления.

О том, как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете:



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