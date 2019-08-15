Кличко остается на посту главы КГГА до осени

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

И в мэрии, и в горадминистрации все остается на своих местах. Вчера Кабмин, собравшийся после возвращения из отпуска премьера Владимира Гройсмана, снял с повестки дня вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Напомним, с просьбой "дать добро" на увольнение главы КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОП Андрей Богдан заявил о намерении главы государства Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации, либо снова ввести два поста — мэра и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя лишь вопросы Киеврады и представительские функции. Правда, Богдан отметил, что Виталий Владимирович может быть после увольнения переназначен, если дела в Киеве наладятся, но при этом его беспощадно раскритиковал.

У самого Кличко попытки его уволить назвали наступлением на местное самоуправление и мэр почти сразу после этого ушел в краткосрочный отпуск с 5 по 9 августа.

Первым вчера об отказе увольнять Кличко заявил в соцсетях пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующий состав правительства рассматривать его не будет", — написал Рябчук в Facebook.

Затем отказ подтвердили министры.

"Виталий Кличко — избранный киевлянами мэр и единственное легитимное должностное лицо, имеющее право управлять и руководить городом. В нынешнем составе правительства нет голосов за увольнение Кличко", — заявил вице-премьер Павел Розенко.

В итоге решение означает, что этот кадровый вопрос рассмотрит следующий Кабмин, который должна будет сформировать новоизбранная Верховная Рада. Она, напомним, впервые соберется 29 августа, то есть новое правительство появится не раньше сентября.

Политологи видят два варианта развития событий.

"Я бы не расценивал это решение как демарш Кабмина относительно ОП. Его можно расценивать как прохладные отношения. Что дальше? Тут два варианта: или это решение рассмотрит обновленный Кабмин, или Верховная Рада примет решение о проведении досрочных местных выборов, хотя бы в Киеве", — считает политолог Роман Бортник.

Отметим, что конфликт вокруг должности главы КГГА в Киеве продолжается уже несколько месяцев.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив, что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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