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Кличко отреагировал на скандал со своим замом, который ударил копа

27 апреля, 08:17

Наталья Руда

Мэр заявил, что по Владимиру Слончаку уже есть кадровое решение

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент со своим заместителем Владимиром Слончаком, который накануне напал на полицейского и ударил его в лицо.

В частности, Кличко заявил, что по Слончаку уже принято некое решение, однако не уточнил, идет речь об отстранении на время расследования или об увольнении.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", – написал столичный глава на своей странице в Facebook.

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Тем временем ни сам задержанный заместитель главы КГГА Слончак, ни патрульная полиция официально ситуацию еще не комментировали.

Напомним, не так давно в центре скандала, но уже коррупционного, оказался еще один заместитель Кличко – первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал, а Кличко отстранил его от занимаемой должности на время расследования.

Также в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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Киев Виталий Кличко Владимир Слончак

Источник: Сегодня

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