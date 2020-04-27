Кличко отреагировал на скандал со своим замом, который ударил копа

Мэр заявил, что по Владимиру Слончаку уже есть кадровое решение

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент со своим заместителем Владимиром Слончаком, который накануне напал на полицейского и ударил его в лицо.

В частности, Кличко заявил, что по Слончаку уже принято некое решение, однако не уточнил, идет речь об отстранении на время расследования или об увольнении.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", – написал столичный глава на своей странице в Facebook.

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Тем временем ни сам задержанный заместитель главы КГГА Слончак, ни патрульная полиция официально ситуацию еще не комментировали.

Напомним, не так давно в центре скандала, но уже коррупционного, оказался еще один заместитель Кличко – первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал, а Кличко отстранил его от занимаемой должности на время расследования.

Также в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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