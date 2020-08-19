Кличко показал финальные работы по установке гигантского флагштока в Киеве

Он сооружается за средства меценатов.

В Киеве на финальном этапе установка флагштока для большого, главного флага Украины.

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/ Фото: Facebook Кличко

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Он будет развиваться на ветру уже накануне Дня государственного флага", – говорится в сообщении.

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Кличко ранее наведывался на стройплощадку, где устанавливают самый главный флаг Украины.

"Работы активно продолжаются. И накануне Дня Государственного флага мы откроем мемориал. Сводится он на средства меценатов", – сообщал политик тогда.

Видео: Facebook Кличко

Ранее мі писали о том. как в Киеве отпразднуют День Независимости.

Киев в этом году, как и в прошлом, отметит День Независимости без парада, но с маршем и торжественными мероприятиями. Так, сначала в столице отпразднуют День Государственного флага 23 августа, а 24 августа – 29-ю годовщину независимости.

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Отметим, что также в столице можно будет посетить выставку цветов на Певческом поле, с 21 августа откроется на ВДНХ архитектурный фестиваль PROSTONEBA, 24 августа в парке Шевченко состоится концерт классической музыки Сlassic Picnic.

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