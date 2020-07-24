Кличко получил нового зама: Киевсовет утвердил замену Слончаку, который ударил копа

Новым заместителем главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий будет 39-летний Александр Харченко

Киесовет на заседании 23 июля согласовал назначение Александра Харченко на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Ранее эту должность занимал Владимир Слончак, однако его уволили после нападения на копа.

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Как сообщается на сайте Киевсовета, 39-летний Харченко будет координировать деятельность департамента коммунальной собственности города Киева, а также выстраивать направление правовой политики.

Харченко родился 12 октября 1980 года. По образованию юрист, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". В том же году получил образование экономиста в Харьковской государственной академии городского хозяйства.

Фото: Киевсовет

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Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры Черниговской области. Позже работал начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма "Защита" и ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие". С 2006 до 2020 год занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 года работал в должности начальника юридического управления ООО "ОвручГазАвто". Кроме того, он является внефракционным депутатом Киевсовета.

Напомним, что ранее из КГГА ушел советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов.

Также Кличко отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

Кроме того, смотрите в сюжете, как хотят разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА:

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