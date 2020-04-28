Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко представит первый этап плана выхода Киева из карантина

28 апреля, 02:11

Елена Вус

Столичный градоначальник надеется, что пандемия пойдет на спад

Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко, который ранее показал, что происходит в подземке, во время онлайн пресс-конференции представит план первого этапа ослабления ограничительных мер.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"По сравнению с прошлой неделей, когда у нас количество зараженных достигало почти 100 человек в некоторые дни, сегодня чуть лучшие цифры. И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения. Завтра, в 12:00 я представлю наш план первого этапа. В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также – посещения парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться. А дальше – будем смотреть на динамику заболеваемости", – рассказал мэр Киева.

Реклама

Также Кличко рассказал об опыте европейских городов в ослаблении ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и что в дальнейшем следует придерживаться простых правил – гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные меры, которые надо выполнять даже во время снятия ограничительных мер", – подчеркнул Виталий Кличко.

В тренде
Кличко уволил своего зама, ударившего копа

Напомним, что план выхода страны из карантина состоит из пяти этапов, каждый из который имеет "четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания".

Ранее карантин в Украине был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин Виталий Кличко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафаДругие новости
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмыПроисшествия
Когда пустят в парки: Кличко рассказал о первых послаблениях карантина в Киеве
Когда пустят в парки: Кличко рассказал о первых послаблениях карантина в КиевеДругие новости
Выплаты к годовщине чернобыльской катастрофы: кому дадут от 300 до 600 гривен (список)
Выплаты к годовщине чернобыльской катастрофы: кому дадут от 300 до 600 гривен (список)Другие новости
Большой ремонт: как сейчас выглядит главный зал Киевской оперетты
Большой ремонт: как сейчас выглядит главный зал Киевской опереттыДругие новости
Сколько доплатили медиками, работающими с больными COVID-19: цифры от Кличко
Сколько доплатили медиками, работающими с больными COVID-19: цифры от КличкоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...