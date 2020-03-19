Кличко признал дефицит масок в Киеве и рассказал, когда их привезут

Маски шьют на украинских предприятиях и привезут также из-за рубежа

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город на следующей неделе рассчитывает получить первую партию медицинских масок – более 100 000. По словам городского главы, на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски за рубежом", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Имеющиеся в городе около 20 000 масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

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Кличко также отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня есть не только в Украине, но и во всем мире.

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"Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь со многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии – аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски", – подытожил Кличко.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

Вместе с тем, недавно в Киеве неизвестные ограбили спекулянтов, которые в течение нескольких недель скупили 100 тысяч масок.

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