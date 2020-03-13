Кличко призвал закрыть авиасообщение Киева со странами, где есть коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры и руководству международного аэропорта "Борисполь" с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия короновируса.

В частности, мэр отметил, что в столицу до сих пор следуют рейсы из итальянского Милана.

"В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине. Аэропорты – ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Напомним, с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе отменены массовые мероприятия. При этом Кличко пригрозил административной и уголовной ответственностью организациям и учреждениям, которые не придерживаются введенных в городе противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.

Отметим, что на данный момент в Украине официально подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.

Тем временем в столичных торгово-развлекательных центрах уже работают спецбригады, которые ищут коронавирус у посетителей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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