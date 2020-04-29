Кличко рассказал, куда обращаться киевлянам, уволенным на карантине

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы, которых уволили во время карантина, обращаться в суд. Так, в частности, городской глава прокомментировал в ходе брифинга 29 апреля вопрос о том, что в столичных стоматологиях, не работающих в карантин, медиков заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

Кличко напомнил, что в столице стоматологии работают только в экстренных случаях, также в Киеве отменили плановые операции и обследования во всех больницах.

"Введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудников или отправления его в так называемый отпуск. Это касается не только стоматологий. Если человек считает действия работодателя незаконными, надо обращаться в суд с иском о нарушении трудовых прав", – сказал мэр.

Ранее управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и партнеры", глава комитета по вопросам медиации Ассоциации адвокатов Украины Олег Горецкий сообщил, что законодательством не урегулирован порядок увольнения сотрудников во время карантина. Таким образом, основания для увольнения и порядок процедуры продолжают действовать те же, что и раньше.

Также ранее правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Оно составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (4173 грн).

Смотрите мнения экспертов, как во время карантина продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться:

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