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Кличко рассказал, за счет чего бюджет Киева за пять лет вырос в три раза

5 июля, 14:36

По словам мэра столицы, бюджет города начал расти после внедрения "прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок"

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок".

"Один пример показателен – кинотеатр "Киев". Много было слухов, что его якобы хотят забрать или продать. Знаете, почему эти скандалы были? 47 тысяч гривен в месяц платил в бюджет города предыдущий арендатор. 2 млн 700 тыс. будет платить новый! При этом, профиль кинотеатра не будет изменен. Там будут проходить кинопоказы и фестивали. И там будет больше кинозалов, чем было", – сказал Кличко в эфире одной из радиостанций, как передает пресс-служба КГГА.

Кроме того, по словам мэра, существенно пополняют городскую казну передвижные актокофейни: в 2015 году от такого бизнеса было получено 280 тысяч гривен. Позднее были проведены торги, и одна точка возле станции метро "Арсенальная" "дала больше, чем весь город, 600 тысяч на открытых торгах". При этом спустя год одна улица дала 10 миллионов гривен.

Напомним, бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.

Также отметим, что в Киеве законные МАФы на колесах и торговые палатки начали маркировать специальной голограммой летом прошлого года.

Ранее Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.


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Тег бюджет, Киев, Кличко

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