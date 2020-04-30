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Кличко шокирован гуляющими по Крещатику людьми

30 апреля, 13:10

Наталья Руда

По мнению мэра, гуляющие люди потом не могут "предъявлять претензии, что больницы переполнены"

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 30 апреля возмутился поведением жителей столицы, которые пренебрегают карантином и гуляют с детьми по Крещатику.

"Хотел бы еще раз обратиться к киевлянам. Я неприятно шокирован тем количеством людей, которые сами себе отменили карантин. Вывалили на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно, без масок, более того – с детьми", – сказал Кличко.

Он также посетовал на пробки в столице. По его мнению, якобы люди не соблюдают карантин, а постоянно куда-то едут.

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"А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать. Хочу сказать одно – вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это – легенды, но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены, что вам не смогли предоставить помощь, что вас не предупреждали!" – подытожил мэр.

Напомним, что с вечера 17 марта в Киеве не работает метро. Также уже более месяца общественный транспорт столицы перевозит пассажиров только по специальным билетам. Ограничения по поводу личного автотранспорта в Киеве не вводились.

Ранее Кличко рассказал, как столица будет выходить из карантина с 12 мая.

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Киев карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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