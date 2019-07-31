По словам мэра Киева, он обсудил со своим нью-йоркским коллегой развитие местного самоуправления

Фото: Виталий Кличко/Facebook

Кличко встретился с известным экс-мэром Нью-Йорка: о чем говорили https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8 2019-07-31T11:26:00+03:00 Власть По словам мэра Киева, он обсудил со своим нью-йоркским коллегой развитие местного самоуправления

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Нью-Йорке с экс-мэром города и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", – сообщил Кличко.

Фото: Виталий Кличко/Facebook Реклама

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По словам Кличко, они с Джулиани договорились, что в следующий раз встретятся в Киеве.

Отметим, что Джулиани был мэром Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге раскритиковал Кличко, заявив, что тот утратил контроль над Киевом. По словам Богдана, Кличко следует покинуть должность главы КГГА, на его место рассматривают несколько кандидатур. При этом чиновник не исключил повторного назначения Кличко, если дела в Киеве наладятся.

Мэр озвученные Богданом претензии назвал "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

Видео: Facebook

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