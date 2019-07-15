Кличко ушел в короткий отпуск

Столичный мэр будет отдыхать за свой счет до 17 июля

Фото: КГГА.

После заявлений о возможном разделении полномочий мэра и главы КГГА Виталий Кличко ушел в короткий отпуск. Но в первый же день отдыха получил очередную порцию критики от президента Владимира Зеленского.

Согласно распоряжению, Кличко будет отдыхать за свой счет и всего шесть дней, с 12 по 17 июля. Также в документе значится, что этот вопрос согласован с президентом. Напомним, обычно мэр берет отпуск на свой день рождения, который отмечает 19 июля — традиционно он ездит в лагерь к своим детям на границе США и Канады.

Примечательно, что как раз 12 июля Зеленский снова высказал главе города претензии. Во время визита на "Южный машиностроительный завод" в Днепре ему пожаловались, что Киев не рассчитался с предприятием за поставленные трамваи. В итоге Зеленский прямо с места позвонил столичному мэру и потребовал пояснений. Кличко же напомнил, что у компании "Татра-юг" пока куплен один трамвай и за него внесена предоплата в 10 млн грн, остальное заплатят после внесения корректировок в столичный бюджет. Также компания выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев. На них тоже должны выделить средства решением Киеврады.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кличко заявил о масштабных кадровых "чистках". Уволены трое столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, выявили серьезные нарушения.

Также сообщалось, что Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

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