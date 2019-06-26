Кличко уволил сразу трех важных столичных чиновников

Должностей лишились два руководителя КП и глава департамента КГГА

Фото: kyivcity.gov.ua.

Глава КГГА Виталий Кличко сегодня, 26 июня, заявил о масштабных кадровых "чистках". Уволены трое столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, выявили серьезные нарушения.

Должностей лишились директор департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова и директор коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислав Демин.

"Отмечу, что претензии к "Киевзеленстрою" касаются системных нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов. В частности, речь идет о парках "Наталка", "Сырецкий", "Победа", парк Партизанской Славы. В КП "Центр развития городской среды" вопросы по парку Киото, есть проблемы невыполнения заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы. В работе департамента строительства обнаружили тоже системные нарушения, которые привели, в частности, к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве", – пояснил свое решение Кличко.

В КГГА говорят, что за последние полтора года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Выявили нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или небрежного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям. Также материалы о нарушении собрали и относительно коммунальных предприятий "Киевгорсвет", "Плесо", "Информатика", Печерской райгосадминистрации.

Материалы будут направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. Проверки продолжаются.

Напомним, Константин Федотов занимал должность директора департамента с 2016 года. Наталья Белоусова руководила "Киевзеленстроем" с весны 2018 года, а Станислав Демин возглавлял КП "Центр развития городской среды" с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

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