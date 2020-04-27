Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко уволил своего зама, ударившего копа

27 апреля, 12:17

Наталья Руда

Мэр извинился за хамское поведение Слончака

Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 27 апреля, что уволил своего заместителя в КГГА Владимира Слончака, ударившего копа вечером 26 апреля.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видела в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", – сказал Кличко.

Он принес извинения копам за хамское поведение Слончака.

Реклама

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - резюмировал Кличко.

В тренде
Вспышка коронавируса под Киевом: появились новые данные о ситуации в Вишневом

Напомним, что по инциденту с нападением на копа полиция уже открыла уголовное производство и сообщила, что Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы. Также копы сообщили, что у чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее Кличко отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

Также смотрите в сюжете о нападении на копа в Оболонском районе столицы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение КГГА Виталий Кличко Владимир Слончак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогноз
Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогнозВласть
Когда пустят в парки: Кличко рассказал о первых послаблениях карантина в Киеве
Когда пустят в парки: Кличко рассказал о первых послаблениях карантина в КиевеДругие новости
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмыПроисшествия
Выплаты к годовщине чернобыльской катастрофы: кому дадут от 300 до 600 гривен (список)
Выплаты к годовщине чернобыльской катастрофы: кому дадут от 300 до 600 гривен (список)Другие новости
Большой ремонт: как сейчас выглядит главный зал Киевской оперетты
Большой ремонт: как сейчас выглядит главный зал Киевской опереттыДругие новости
Скандал в КГГА: Кличко заверил, что его первый заместитель будет отстранен от должности
Скандал в КГГА: Кличко заверил, что его первый заместитель будет отстранен от должностиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...