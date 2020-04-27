Кличко уволил своего зама, ударившего копа

Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 27 апреля, что уволил своего заместителя в КГГА Владимира Слончака, ударившего копа вечером 26 апреля.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видела в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", – сказал Кличко.

Он принес извинения копам за хамское поведение Слончака.

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"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - резюмировал Кличко.

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Напомним, что по инциденту с нападением на копа полиция уже открыла уголовное производство и сообщила, что Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы. Также копы сообщили, что у чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее Кличко отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

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