Кличко: Законопроект о столице нарушает Конституцию

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Законопроект о столице, который прошел первое чтение в парламенте, нарушает Конституцию Украины и не может быть принят без выводов Венецианской комиссии. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, прежде, чем подать документ на рассмотрение депутатов, его надлежало вынести на общественное обсуждение, но этого не было сделано.

Столичный градоначальник возмутился тем, что в законе четко не прописано, какие именно полномочия будут у мэра Киева, а какие – у главы городской администрации. Непонятно также, будет ли столица получать компенсацию за размещение государственных учреждений.

Также Кличко считает, что документ нарушает принципы децентрализации. Однако, если парламент примет этот закон и во втором чтении и столице придется жить по новым правилам, мэр готов бороться за должность городского головы на ближайших выборах.

"Тот шаг, который пытаются сделать депутаты в Верховной Раде, сильно может прекратить развитие самоуправления, децентрализации, игнорируя европейские принципы и принципы самоуправления. Ключевой мотивацией в том, что я буду принимать участие в будущих выборах для того, чтобы город Киев был европейским", – заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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