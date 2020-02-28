Кличко заверил, что Киев подготовлен к возможному появлению коронавируса

Киевский городский голова Виталий Кличко обнародовал информацию о том, что киевские власти уже заказали препараты экспресс-тестов на коронавирус, которые планируется использовать для выявления инфицированных в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Об этом Виталий Кличко, мэр Киева заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 28 февраля выясняли, как как повлияет коронавирус на мировую и украинскую экономику, а также чего ждать от децентрализации страны.

"Только лишь вчера пришли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", – объяснил мэр. В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Кличко добавил, что "проводятся превентивные меры, обрабатывается общественный транспорт, дезинфекция каждый день".

Также ранее стало известно, что в Киеве определили семь больниц, которые готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама