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Кличко заверил, что кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю

Сегодня, 01:51

Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua.
Кличко заверил, что кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fc2/e95/5c3fc2e951e35.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fc2/e95/5c3fc2e951e35.jpg Власть Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра

Кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю – как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба мэра.

По его словам, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет. А все слухи о "Киеве" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц.

"Сегодня за аренду помещения кинотеатра "Киев" в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она гораздо выше. Я подчеркиваю – кинотеатр "Киев" должен работать эффективно, прозрачно и в интересах столичной общины. Все остальное – якобы о смене профиля деятельности – спекуляции", - сказал Кличко.

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Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.

Как известно, в начале января этого года истек договор аренды помещений кинотеатра между городом и частной компанией, которая арендовала его 20 лет, – и дальнейшее существование 67-летнего памятника архитектуры оказалось под вопросом. Многие горожане опасаются, что кинотеатр закроют, а в его помещениях откроют рестораны и магазины.

Чтобы спасти любимый кинотеатр, горожане составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев". Петицию, которая была создана 4 января, уже подписали более 3300 горожан из 10 тысяч необходимых.

мэр Киева, КГГА, Кличко, кинотеатр киев

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