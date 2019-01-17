Кличко заверил, что кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю
Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра
Кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю – как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба мэра.
По его словам, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет. А все слухи о "Киеве" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц.
"Сегодня за аренду помещения кинотеатра "Киев" в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она гораздо выше. Я подчеркиваю – кинотеатр "Киев" должен работать эффективно, прозрачно и в интересах столичной общины. Все остальное – якобы о смене профиля деятельности – спекуляции", - сказал Кличко.
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Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.
Как известно, в начале января этого года истек договор аренды помещений кинотеатра между городом и частной компанией, которая арендовала его 20 лет, – и дальнейшее существование 67-летнего памятника архитектуры оказалось под вопросом. Многие горожане опасаются, что кинотеатр закроют, а в его помещениях откроют рестораны и магазины.
Чтобы спасти любимый кинотеатр, горожане составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев". Петицию, которая была создана 4 января, уже подписали более 3300 горожан из 10 тысяч необходимых.
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