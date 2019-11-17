Выборы в столице откладываются: почему и когда киевлян позовут голосовать

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Вопрос о досрочных выборах мэра Киева и депутатов Киеврады завис в воздухе. О выборах, которые могли состоятся 8 декабря, в случае принятия нового закона о столице, все реже вспоминают на Банковой, а сама Киеврада после полугодичного перерыва начала активную работу. Сайт "Сегодня" выяснял, когда же состоятся выборы мэра и Киеврады.

Политолог Владимир Фесенко, считает, что пригласить киевлян голосовать могут весной или осенью следующего года.

"Я думаю, что выборы мэра Киева и Киеврады состоятся не раньше весны 2020 года. Или вместе с местными выборами по всей стране в октябре 2020 года, что более вероятно. Судя по тому, что сейчас не особо форсируют принятие нового закона о столице, это свидетельствует о том, что нет смысла с этим вопросом спешить. Даже если законопроект примут в Верховной Раде в конце этого года, нет смысла весной проводить внеочередные выборы в Киеве, чтобы через несколько месяцев опять переизбирать киевскую власть. Да, в сентябре этого года были планы провести внеочередные выборы в Киеве, и они должны были состояться в декабре, но потом от их проведения отказались", – прокомментировал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Спикер Киеврады Владимир Прокопив также считает, что выборы в декабре этого года уже не состоятся.

"Выборов в декабре не будет, поскольку по хронометражу и в соответствии со всеми процедурами, это занимает определенный отрезок времени, а 8 декабря у нас через несколько недель и провести избирательную кампанию уже невозможно. Ходят слухи, что внеочередные выборы могут назначить на март или апрель 2020 года. Но я думаю, они тоже не состоятся в обозначенный отрезок времени. Причин две. Первая – внутренняя. Чтобы досрочные выборы состоялись, нужно принять очень много нормативно-правовых актов, законов и внести изменения в многие кодексы. В том числе принять новый закон о столице. Вторая причина – внешняя. Недавно завершилась сессия Конгресса региональных и местных властей при Совете Европы. Я там возглавляю украинскую делегацию. У меня было несколько встреч на высшем уровне, в то числе – с главой Конгресса. Позиция европейского руководства категорическая: проводить внеочередные выборы в отдельных городах, потому что это кому-то выгодно, недопустимо и противоречит хартии местного самоуправления, которая ратифицирована Украиной. Даже сдержанные европейцы не стесняются в выражениях и говорят, что в случае проведения таких выборов, их позиция будет негативной", – прокомментировал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив.

При этом он отмечает, что выборы в Киеве пройдут через год.

"По той информации, которой я владею, выборы мэра Киева и Киеврады пройдут по плану, и состоятся 25 октября 2020 года", – заявил Владимир Прокопив.

По мнению спикера Киеврады, новый закон о столице, который был принят в первом чтении депутатами Верховной Рады, не принесет позитивных изменений для города.

"Нужно справедливо отметить, что в редакции этого законопроекта есть позитивные моменты. Например, возрождение районных советов, разделение полномочий главы КГГА и Киеврады. Но и есть много дополнений, которые должны быть внесены. Иначе закон несет много угроз для города. Все зависит от того, каким образом он будет доработан парламентом", – добавляет Прокопив.

Политолог Руслан Бортник считает, что новый закон о столице может быть принят в целом зимой или уже весной следующего года.

"Я думаю, что власть пока не будет спешить с этим законом, поскольку уже понятно, что выборы мэра Киева и Киеврады пройдут, скорее всего, осенью следующего года. Пока неизвестно под кого, а точнее, под какую именно политическую конъюнктуру будет готовиться этот закон. У нас, увы, законы готовятся под кого-нибудь… Да, процесс подготовки этого документа ко второму чтению продолжается, и идет его обсуждение. Я не удивлюсь, если Верховная Рада проголосует этот законопроект в феврале следующего года", – сказал сайту "Сегодня" Руслан Бортник.

По словам Бортника, в команде президента не нашли выигрышной кандидатуры, которую бы все поддержали на посту мэра Киева. Поэтому внеочередные выборы в столице так и не стартовали. Причиной этому он называет и низкий рейтинг кандидатов от партии "Слуга народа", и борьбу за управление сферами влияния в столице.

"Досрочные выборы в Киеве так и не были оглашены, и вопрос о смене власти в столице завис в воздухе. Более того, президент даже не назначил нового главу КГГА, хотя имеет такую возможность", – добавляет Бортник.

Политологи отмечают, что депутаты действующей Киеврады уже вовсю начали готовиться к внеочередным выборам. Напомним, сессия Киеврады не проводилась с мая этого года по 24 октября. Впрочем, когда народные избранники поняли, что внеочередных выборов в горсовет не будет, все дружно пришли на сессию в конце октября. Некоторые, депутаты пришли в тот день на заседание даже на костылях.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице – городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что законопроект о столице, который прошел первое чтение в парламенте, нарушает Конституцию Украины и не может быть принят без выводов Венецианской комиссии.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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