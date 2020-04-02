Коронавирус в Киеве: будут ли доплачивать медикам скорой помощи

Всего на доплаты всем медработникам столицы выделили 894 миллиона гривен

Медики скорой помощи в столице получат доплаты. Об этом в ходе брифинга 2 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице медики скорой получат доплаты. На это город выделил дополнительные средства после перераспределения бюджета. Всего на доплаты всем медработникам столицы мы выделили 894 миллиона гривен", – сказал Кличко.

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Также он призвал Министерство здравоохранения внести работников скорой помощи во всех регионах в перечень тех, кому будут осуществлять доплаты за март.

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Напомним, что Киеврада на заседании 26 марта скорректировала бюджет и программу социально-экономического развития столицы на фоне карантина и распространения коронавируса. Согласно решению городского совета, из местного бюджета Киева направлено 983,9 млн грн для медицинской отрасли столицы. Средства предусмотрены на закупку медоборудования, лекарственных средств и финансовую поддержку тех, кто борется с пандемией. Следовательно, доплаты врачам составят 4000 гривен, медсестрам – 3000. Для технического персонала больниц и поликлиник предусмотрено по 1000.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 апреля в столице зафиксирован 161 случай инфицирования коронавирусом. Также зарегистрирована первая смерть.

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