Кто хочет в Раду от Киева: ресторатор на Святошино, "дракон" на Оболони и старые кадры из КГГА

"Сегодня" проанализировали кандидатов по столичным мажоритарным округам

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Отряд из депутатов Киеврады, замы мэра Кличко, известные активисты, бывшие руководители столицы и действующие нардепы. "Сегодня" проанализировали кандидатов по столичным мажоритарным округам и нашли знакомые киевлянам лица.

Всего в Киеве будет 13 одномандатных избирательных округов, а баллотируется по ним более двух сотен человек. Повысить свой статус хотят свыше двух десятков городских депутатов. Неудивительно, что сессии Киеврады не проводятся уже второй месяц — появились дела поважнее. Больше всего кандидатов в нардепы во фракции "Солидарность". Это секретарь Киеврады Владимир Прокопив, Лариса Дегтярева, Владимир Левин, Олесь Маляревич, Людмила Костенко, Виктория Муха, Алексей Окопный. В этом же перечне — их соратники по фракции Вадим Онуфрийчук и Максим Шкуро, бывшие руководители Деснянского и Соломенского районов. А также Михаил Терентьев, одновременно занимающий должность главы КП "Инженерный центр", которое выступало заказчиком работ по строительству нового пешеходного моста в центре столицы.

Попытают свои силы на выборах и глава "Киевской команды", ресторатор Сергей Гусовский, руководитель фракции "Самопомич" Наталья Манойленко, "свободовцы" Игорь Мирошниченко, Олег Чернецкий и Владимир Назаренко и другие депутаты. Примечательно, что некоторые кандидатуры мажоритарщиков выдвинули партии, а многие идут как самовыдвиженцы.

БЫВШИЕ. Не остался в стороне даже экс-мэр Киева Александр Омельченко, курирующий нынче фракцию "Еднисть". Напомним, в августе ему исполнится аж 81 год, а как раз в минувший понедельник он получил свое удостоверение кандидата. Появились на горизонте и другие бывшие руководители города.

Баллотируется в Верховную Раду экс-глава КГГА Александр Попов, который управлял Киевом в 2010—2013 годах, причем часть этого срока — параллельно с мэром Леонидом Черновецким.

"Киев — мой город, живу на Дарнице и не могу молча наблюдать, как он утопает в коррупции и бесхозяйственности. Именно поэтому я решил отбросить политические предпочтения и баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарной системе как самовыдвиженец на 212-м округе", — пояснил Попов свое решение.

Сменить работу хотят и двое заместителей нынешнего мэра Виталия Кличко. Среди киевских кандидатов мы увидели фамилию замглавы КГГА Валентина Мондриевского. Он идет по 220-му округу в своем Подольском районе, где раньше занимал должность главы РГА.

"Все же город живет по законам, которые принимаются именно в Верховной Раде, и там мы тоже можем отстаивать интересы нашего Подола. В следующие 5 лет планируем усилить контроль за застройщиками, поддержать развитие инфраструктуры города, существенно изменить систему питания в школах, сделать учебные учреждения современными и комфортными для детей. А такие задачи требуют законодательных изменений", — прокомментировал он свое решение.

Хочет стать нардепом и зам главы КГГА Анна Старостенко, которая сейчас находится в декретном отпуске. Ее судьбу будут решать жители Деснянского района (напомним также, что и Мондриевский, и Старостенко одновременно являются депутатами Киеврады).

СТАРЫЕ И НОВЫЕ. Попытаются пробиться на киевских округах и нынешние нардепы. Например, знаменитый Борислав Береза, который в 2015 году составил конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева. А также кандидатами зарегистрированы народные депутаты Виктор Чумак, Дмитрий Андриевский, Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Александр Третьяков, Леонид Емец, Сергей Лещенко и Александр Супруненко —

брат бывшего зятя мэра Леонида Черновецкого.

Есть и другие интересные личности. По Оболонскому району в Раду хочет попасть столичная активистка, глава ОО "Общественное движение "Почайна" Анна Гончаренко, больше известная среди киевлян как Аннабелла Морина. Она прославилась в городе благодаря борьбе за возрождение реки Почайна, восстановление озера Иорданского и за сохранение уникальных археологических находок на Почтовой.

"Характер скверный. Не ложилась никогда ни под кого. Ни ради команды, ни ради дружбы, ни тем более ради корысти, власти, славы… Если вы хотите зажечь новый парламент особым огнем и выжечь из него нечисть, которая так или иначе, но обязательно туда попадет, запустите в него иорданского дракона", — написала она о своем решении в Facebook.

Правда, Анна уже успела побить горшки в соцсетях со своей конкуренткой по 217-му округу Людмилой Костенко из-за вопроса о том, кто из них больше сделал для озера Иорданского. Узнаваемый кандидат появился и в Святошинском районе. Это ресторатор и участник телешоу Николай Тищенко. Кому отдадут предпочтения киевляне, станет известно уже через три недели.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.





Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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