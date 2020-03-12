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Мобильный интернет в метро: Киеврада приняла важное решение по 4G

12 марта, 12:06

Наталья Руда

В столице наконец рассмотрели вопрос оплаты за телекомдоступ к объектам коммунальной собственности для выполнения монтажных работ

Киеврада на пленарном заседании в четверг, 12 марта, утвердила механизм для запуска мобильного интернета на всех станциях метрополитена. Решение поддержал 71 депутат.

Речь идет о решении по оплате за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети к коммунальной собственности. Теперь операторы мобильной связи и интернет-провайдеры будут ежемесячно легально платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города.

Согласно решению, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 Закона Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

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Напомним, с принятием данного решения уже этой весной может состояться старт 4G Internet на станциях "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце 2020 года – начале 2021 года 4G должен появится на всех станциях и тоннелях столичной подземки.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе 4G Internet появился на первой станции столичной подземки – "Академгородке".

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в Киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

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Киев интернет 4G

Источник: Сегодня

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