Мост ценой в миллиард: в Киеве подорожал Шулявский путепровод

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве, которая продолжается с весны этого года, подорожала до 1,05 млрд грн, при этом ранее проект оценивался в 830 млн грн.

В частности, как пишут "Наші гроші", распоряжение о переутверждении проекта "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева" с увеличенной сметой стоимости работ подписал глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 7 октября.

Фото: Наші гроші

Реклама

Фото: Наші гроші

Фото: Наші гроші

Отмечается, что на 1 августа на Шулявском путепроводе были выполнены работы по реконструкции на 60 миллионов гривен, а это – около 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне прошлого года получило ООО "Северно-украинский строительный альянс". По этому же контракту уже в прошлом месяце была перечислена предоплата в 99,5%.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама