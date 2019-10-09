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Мост ценой в миллиард: в Киеве подорожал Шулявский путепровод

9 октября, 15:25

Проект ранее оценивался в 830 миллионов гривен

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве, которая продолжается с весны этого года, подорожала до 1,05 млрд грн, при этом ранее проект оценивался в 830 млн грн.

В частности, как пишут "Наші гроші", распоряжение о переутверждении проекта "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева" с увеличенной сметой стоимости работ подписал глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 7 октября.

Фото: Наші гроші

Фото: Наші гроші

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Фото: Наші гроші

Фото: Наші гроші

Фото: Наші гроші

Фото: Наші гроші

Отмечается, что на 1 августа на Шулявском путепроводе были выполнены работы по реконструкции на 60 миллионов гривен, а это – около 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне прошлого года получило ООО "Северно-украинский строительный альянс". По этому же контракту уже в прошлом месяце была перечислена предоплата в 99,5%.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года.

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Киев реконструкция шулявский путепровод

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