Ремонт символа Независимости: о плитку на Майдане можно сломать ноги, а колонна поросла деревьями

В канун Дня Независимости Украины центральная площадь Киева – Майдан Незалежности, встречает горожан и гостей столицы неприглядным видом.

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Во многих местах тут просела плитка, а на некоторых участках можно сломать ногу. Журналисты сайта "Сегодня" прошлись по главной площади страны, а также поинтересовались у чиновников, когда и как они планируют привести Майдан в порядок. Те рассказали, что отремонтировать площадь в этом году не вышло, но обещают управиться к юбилею в 2021 году.

Стоит отметить, что теперешний облик главная площадь страны получила еще в 2001 году, после ее глобальной реконструкции. Сейчас первое, что бросается в глаза – это колонна монумента Независимости. На высоте 10 метров, между позолоченными вензелями тут выросло небольшое дерево. Кстати, растет оно там уже года три. Видимо, за состоянием памятника никто из коммунальных служб не следит или бояться подняться на верх, чтобы вырвать сорняки.

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На этой стороне площади много отвалившейся плитки на ступеньках, а также глубоких трещин на граните. Некоторые плиты были разбиты во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Не лучше ситуация и на противоположной стороне Майдана. Здесь от конструкций отвалилась гранитная плитка, стены расписаны граффити. Тротуар сильно просел в нескольких местах, где собирается вода от фонтанов. Есть участки, где плитка просто шатается во время ходьбы и топорщится под ногами. В темное время суток, тут можно запросто сломать ногу, если сделаешь неосторожный шаг. Удручает и разбитое стекло, которое служит крышей подземного торгового центра – его никто не ремонтирует.

В таком состоянии площадь находится уже не первый год. Дорожно-эксплуатационное управление Шевченковского район, периодически проводит тут текущий ремонт – укрепляют гранитные плиты. Но с каждым годом ситуация только ухудшается.

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Что же касается планов о реконструкции майдана Незалежности, то она пока не предвидится.

"Реконструкция майдана Незалежности не входит в общий проект по капитальному ремонту улицы Крещатик, это совершенно отдельный проект. Сейчас идет процесс разработки проекта реконструкции майдана Незалежности. Капитальный ремонт Крещатика перенесли на следующий год. Когда начнут ремонтировать главную площадь страны, нам пока неизвестно. Ждем, когда закончит работу над проектом", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

О необходимости ремонта Майдана говорит и Анатолий Кущ, автор проекта его реконструкции в 2000-2001 годах.

"Однозначно, ремонт на Майдане нужно проводить. Он в нем давно нуждается. Все на площади нужно обновить: заменить гранитные плиты, освещение. Сберечь все артефакты, связанные с событиями на Майдане в 2013-2014 года и передать их в музей. Гранит на площади потрескался не просто так... Он пострадал от резких перепадов температур, пожаров, костров и мороза. Кроме того, нужно достроить сам монумент Незалежности, который остается недоделанным. По проекту, там должен быть Музей государственности и Пантеон государственных деятелей Украины в виде скульптур всех наших князей, гетманов, до первого президента. Кстати, я общался на эту тему с мэром Киева Виталием Кличко. Он сообщил, что в следующем году начнется капитальный ремонт Крещатика. Вместе с ним обещают заняться Майданом", – рассказал сайту "Сегодня" Анатолий Кущ, скульптор, народный художник Украины.

Ранее мы сообщали, что городские власти планируют провести масштабный капитальный ремонт улицы Крещатик в 2019 году. На разработку проекта из городского бюджета потратили 18 миллионов гривен. Видимо, ремонт решили перенести.

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В июле этого года, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2021 году будут отремонтированы Крещатик и майдан Незалежности. На Майдане предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение. А также обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

Ранее мы рассказывали, как ремонтируются столичные дороги во время карантина. Как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

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