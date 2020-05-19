Новый глава РГА Днепровского района Игорь Щербак. Что о нем известно

Щербак Игорь Михайлович — новый глава РДА Днепровского района.

Игорь Щербак большой фанат рок-музыки и даже коллекционирует виниловые пластинки.

"Люблю слушать группы Foreigners, Barclay James Harvest, люблю и рок-классику, как Led Zeppelin. В молодости даже организовывали среднюю радиоволну с прослушиванием рок-музыки. Несколько раз из-за этого даже приходила полиция", — смеется Игорь.

"Большую роль к интересу в экологической сфере сыграла группа Clearwater Creedence Revival, а также то, что незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС родилась моя дочь. Я поклялся, что закопаю этот Чернобыль",— добавляет он.

После этого Щербак два раза ездил добровольцем на Чернобыльскую АЭС. Работал в горячих точках, в том числе и на реакторе. Данные события сильно повлияли на его мировоззрение. Это в дальнейшем привело к тому, что он стоял у истоков ассоциации "Зелений світ".

Украинская экологическая ассоциация "Зелений світ" создана в 1988 году, как реакция общества на ужасное экологическое состояние в Украине, вызванное Чернобыльской катастрофой 1986 года. Ассоциация является членом крупнейшей Международной общественной организации — федерации "Друзья Земли" (Friends of the Earth).

На протяжении 15 лет работал в экологической сфере, а также в разных банках на серьезных должностях. Сам Игорь Щербак отмечает, что политическая карьера не является необходимостью для него, а желанием помочь и хоть что-то поменять. Он не гонится за репутацией в политических играх, так как давно построил успешную карьеру и состоялся как личность, вне политики. Показательная ситуация — когда он добровольно покинул пост первого заместителя РДА.

Учитывая позитивный опыт работы в прошлом, Игорь Щербак подал свою кандидатуру на рассмотрение, прошел собеседование, в том числе и с мэром города Киева. Так он был утвержден на должность главы РДА Днепровского района.

"Из-за ситуации с COVID-19 первостепенная задача — проверка больниц, отделений и поликлиник. Проверка их состояния, необходимость ремонта и наличия необходимого оборудования. В данным момент — уже даны указания на проверку, куда были направлены бюджетные средства. Также идет проверка актов выполненных работ и процент фактически выполненных работ", — говорит новый глава Днепровского района.

"Я считаю, что государственные институты должны работать как один организм. От этого все только выиграют — и избиратели, и госучреждения", — уверяет Щербак Игорь Михайлович.

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