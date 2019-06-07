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"Общественный бюджет" Киева: появились первые результаты голосования

7 июня, 15:49

Проголосовали более 191 тысячи человек, победили 558 проектов

Фото: Pixabay

В Киеве завершилось голосование за проекты "Общественного бюджета". В целом проголосовали 191 712 человек, которые отдали 654 651 голос. В результате победили 558 проектов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Больше всего голосов было отдано в последний день голосования – 49 417 голосов от 13 393 киевлян.

"Это рекордное количество победителей. Окончательные результаты голосования и утверждение списка проектов-победителей будут объявлены на торжественном заседании Общественной бюджетной комиссии после рассмотрения жалоб. В этот же день утвержденный ОБК список проектов-победителей публикуется в электронной системе и направляется в исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА) для включения в бюджет города на следующий бюджетный год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего голосов киевляне отдали за проекты в области "Образование" – 53%.

Далее по популярности идут: 

  • "Спорт" – 12%;
  • "Культура, туризм" – 9%;
  • "Коммунальное хозяйство, энергосбережение" – 5%;
  • "Публичное пространство" – 4%;
  • "Здравоохранение" – 3%, "Безопасность" – 3%;
  • "Гражданское общество" – 3%;
  • "Социальная защита" – 2%;
  • "Экология" – 2%;
  • "Другое" – 1%;
  • "Дороги, транспорт" – 1%;
  • "IT (информационные технологии)" – 1%".

К голосованию были допущены 1578 общественных проектов из разных сфер развития Киева от 632 команд.

Напомним, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года. В 2018 году были определены победители общественного бюджета-2019: это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. На финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в 2019 году, из бюджета Киева выделено 150 млн грн.

Отметим, что Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine по результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности. 

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Тег Киев, голосование, общественный бюджет

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