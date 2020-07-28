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Одной "Россией" меньше: Киеврада переименовала улицу в честь бойца АТО, погибшего под Иловайском

28 июля, 20:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Родственники Юрия Литвинского живут неподалеку улицы, названной в его честь

Киеврада продолжает переименование столичных топонимов , связанных с Россией. Так, во вторник 28 июля 61 голосом "за" было принято решение, чтобы улице Российской на Новой Дарнице (Дарницкий район столицы) дать новое имя – Юрия Литвинского, в 2014-м году погибшего от пули снайпера под Иловайском.

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Об этом член комиссии Киеврады по переименованию, активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, семья погибшего героя живет неподалеку.

О Юрии Литвинском известно, что он был бойцом 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс". Он погиб 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Военнослужащие двигались на помощь воинам, которые вели бой за Иловайск, пытались продвигаться дальше, однако мост, по которому должны были пройти автоколонны, был заминирован. Подполковник Литвинский возглавил работы по разминированию. Его и двух его подчиненных застрелил снайпер.

Литвинского посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

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Юрий Литвинский погиб вместе с офицером главка НГУ полковником Юрием Бойко и солдатом-добровольцем Романом Мотичаком. Он посмертно удостоен звания полковника резерва Нацгвардии. На его родной 117-й школе установлена мемориальная доска, в школе открыт музей памяти. Похоронен на Лесном кладбище, на участке Героев войны за независимость, сообщает Сensor.net.

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Одной "Россией" меньше: Киеврада переименовала улицу в честь бойца АТО, погибшего под Иловайском
Фото: censor.net.ua

Сайт "Сегодня" сообщал, что парк на улице Винницкой в Соломенском районе был переименован в Парк защитников Украины .

В марте 2019-го в Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Немцова , российского оппозиционера, убитого несколькими выстрелами в упор напротив Кремля.

Напомним, в феврале 2018 года Киеврада переименовал Московский мост в Северный .

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переименование иловайск ато дарницкий район Новая Дарница

Источник: Сегодня

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