Офис президента обратился в Кабмин с просьбой уволить Кличко

В Кабмине уточнили, что будут обрабатывать обращение в установленном законом порядке

Фото: kyivcity.gov.ua.

Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина.

По предварительной информации, такое обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом. Ранее Кабмин внес представления на всех глав ОГА, однако в отношении главы КГГА такого представления не было.

Также сообщается, что пресс-секретарь главы Кабмина Василий Рябчук подтвердил поступление такого обращения от Офиса президента, добавив, что оно будет рассматриваться в установленном законом порядке.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кличко заявил о масштабных кадровых "чистках". Уволены трое столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, выявили серьезные нарушения.

Также сообщалось, что Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

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