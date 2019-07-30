Офис президента подаст в полицию заявление о коррупции при строительстве трех мостов в Киеве

Офис президента подаст заявление в правоохранительные органы по поводу возможных коррупционных схем в Киеве при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, пешеходно-велосипедного моста и Шулявского путепровода в столице. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник, 30 июля, глава Офиса президента Андрей Богдан.
"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен <...> Тендер на Шулявский мост. <...> "Стеклянный" мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован", – сказал Богдан.
Он уточнил, что все факты по возможной коррупции обнародованы в Интернете.
Ранее Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
При этом Кличко считает, что увольнение его с поста главы Киевской горадминистрации неконституционно.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк