Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что речь идет о Подольско-Воскресенском мосту, пешеходной переправе и Шулявском путепроводе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Офис президента подаст в полицию заявление о коррупции при строительстве трех мостов в Киеве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-07-30T14:48:00+03:00 Власть Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что речь идет о Подольско-Воскресенском мосту, пешеходной переправе и Шулявском путепроводе

Офис президента подаст заявление в правоохранительные органы по поводу возможных коррупционных схем в Киеве при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, пешеходно-велосипедного моста и Шулявского путепровода в столице. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник, 30 июля, глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен <...> Тендер на Шулявский мост. <...> "Стеклянный" мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован", – сказал Богдан.

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Он уточнил, что все факты по возможной коррупции обнародованы в Интернете.

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Ранее Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

При этом Кличко считает, что увольнение его с поста главы Киевской горадминистрации неконституционно.

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