Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Партия Порошенко предложила Кличко поддержку: что ответил мэр

5 июня, 21:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Кличко рассказал, от какой политсилы будет баллотироваться

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение партии Петра Порошенка о баллотировании на пост главы столицы снова.

Ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила поддержать его кандидатуру, как и на предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году. "Уверены, что и сегодня формулой победы проукраинских сил на выборах мэра города и Киевского городского совета должна стать лишь командная работа", – заявили на сайте пятого президента.

Свой ответ Виталий Кличко написал в сообщении в Facebook.

Реклама

"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности – в Киевсовет", – заметил политик.

В тренде
"Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

Он добавил, что ради защиты интересов местного самоуправления и интересов граждан, его партия не исключает сотрудничество со "всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".

Кличко считает, что работать в будущем Киевсовете нужно над изменениями в столице.

Реклама

"Напомню: Киев смотрит в будущее", – резюмировал политик.

Ранее Кабмин принял решение увеличить должностной оклад мэра Киева, который также является главой КГГА. Так, теперь зарплата Виталия Кличко поднялась с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мэр партия удар Виталий Кличко Петр Порошенко Европейская солидарность

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева: красивое видео
Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева: красивое видеоВласть
Глава Нацполиции Киева обнародовал декларацию о доходах: что известно
Глава Нацполиции Киева обнародовал декларацию о доходах: что известноВласть
Кличко хочет в третий раз стать мэром Киева
Кличко хочет в третий раз стать мэром КиеваВласть
Под КГГА собрались обманутые инвесторы: реакция Кличко (видео)
Под КГГА собрались обманутые инвесторы: реакция Кличко (видео)Другие новости
Кличко показал, как в Киеве убирают назойливую рекламу (видео)
Кличко показал, как в Киеве убирают назойливую рекламу (видео)Другие новости
Исчезли велосипеды и уменьшилась зарплата: что задекларировал Кличко
Исчезли велосипеды и уменьшилась зарплата: что задекларировал КличкоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять