Партия Порошенко предложила Кличко поддержку: что ответил мэр

Кличко рассказал, от какой политсилы будет баллотироваться

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение партии Петра Порошенка о баллотировании на пост главы столицы снова.

Ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила поддержать его кандидатуру, как и на предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году. "Уверены, что и сегодня формулой победы проукраинских сил на выборах мэра города и Киевского городского совета должна стать лишь командная работа", – заявили на сайте пятого президента.

Свой ответ Виталий Кличко написал в сообщении в Facebook.

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"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности – в Киевсовет", – заметил политик.

Он добавил, что ради защиты интересов местного самоуправления и интересов граждан, его партия не исключает сотрудничество со "всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".

Кличко считает, что работать в будущем Киевсовете нужно над изменениями в столице.

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"Напомню: Киев смотрит в будущее", – резюмировал политик.

Ранее Кабмин принял решение увеличить должностной оклад мэра Киева, который также является главой КГГА. Так, теперь зарплата Виталия Кличко поднялась с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн.

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