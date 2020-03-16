Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтвердили два случая COVID-19. Это первые пациенты с коронавирусом в столице.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – указано в сообщении.
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На сегодняшний день в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из которых один – летальный (пенсионерка в Радомышле).
Еще семь украинцев заразились коронавирусом за границей.
Напомним, что 16 марта президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором призвал к жестким методам борьбы с коронавирусной инфекцией – гарант просит Кабмин закрыть по всей стране общепиты и остановить железнодорожное сообщение, а также закрыть метро.
Ранее на карантин закрылся ряд крупных городов. Не работают развлекательные заведения и непродуктовые магазины.
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