Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтвердили два случая COVID-19. Это первые пациенты с коронавирусом в столице.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – указано в сообщении.

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На сегодняшний день в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из которых один – летальный (пенсионерка в Радомышле).

Еще семь украинцев заразились коронавирусом за границей.

Напомним, что 16 марта президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором призвал к жестким методам борьбы с коронавирусной инфекцией – гарант просит Кабмин закрыть по всей стране общепиты и остановить железнодорожное сообщение, а также закрыть метро.

Ранее на карантин закрылся ряд крупных городов. Не работают развлекательные заведения и непродуктовые магазины.

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