Первый зам Кличко рассказал свою версию скандала со взяткой

По словам Николая Поворозника, он всю жизнь работает честно и никогда взяток не брал

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого заподозрили в вымогательстве взятки, прокомментировал ситуацию.

Накануне сообщалось, что в помещениях КГГА прошли обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Так, Поворозник рассказал, что происходящее стало шоком для него и его коллег, однако заявил, что уже не первый год работает честно и никогда взяток не брал.

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"Мне скрывать нечего, повторяю – всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам. По вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь. 4. Подозрение никто не объявлял. 5. Вызванный, как свидетель, на допрос в пятницу", - написал Поворозник на своей странице в Facebook, приложив к публикации повестку.

Также он потребовал от правоохранителей разобраться "с распространением ложной информации в СМИ".

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"Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это – политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - резюмировал Поворозник.

Отметим, что глава КГГА Виталий Кличко пока что никак ситуацию не комментировал.

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Ранее в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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