Что будет с развязкой на Шулявке, Подольским мостом и хрущевками: интервью с секретарем Киеврады

Владимир Прокопив рассказал сайту "Сегодня", что введут в эксплуатацию в столице в этом году

Столичные чиновники снова озаботились судьбой киевских хрущевок, готовятся к переписи населения, обещают в этом году открыть для проезда автотранспорта Подольский мост, снести цех №5 завода "Большевик" и достроить развязку на Шулявке. О планах властей сайту "Сегодня" рассказал Владимир Прокопив, секретарь Киеврады. Напомним, в первой части интервью чиновник рассказал нам о планах продлить столичное метро до Броваров и о ходе строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева.

- Как вы оцениваете перспективу строительства метро на Виноградарь? Сумеет ли город открыть две станции метро к концу 2021 года?

- В этом году на продление зеленой ветки метро город выделил 350 миллионов гривен. Напомню, что общая стоимость первой очереди этого строительства составляет 6,3 миллиарда гривен. На данный момент строительство идет активными темпами, долгов по зарплате пред метростроителями нет и уже в марте планируется запустить в работу проходческий щит, который будет рыть тоннель от "Мостицкой" до станции "Сырец". Ожидать открытие двух новых станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" стоит, как и было обещано, в 2021 году.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- К концу этого года мэр Киева анонсировал открытие автомобильного сообщения по Подольско-Воскресенскому мосту. Реально ли будет это сделать?

- Строительство мостового перехода активно ведется. И все идет по плану. Я даже знаю, что киевский городской голова уже проезжал по мосту на автомобиле. Конечно, это была тестовая поездка… Чтобы запустить мост для всех автомобилистов, еще много нужно сделать. Кстати, его пропускная способность составит 60 тысяч авто в сутки.

Сейчас на мосту начат важный этап работ – установка натяжных тросов, которые будут обеспечивать надежность конструкций моста, рассчитанного на автосообщение и ветку метро. К началу апреля город получит 68 тросов, пока на строительство доставлены четыре из них. Активные работы по установке начнут в мае, тогда кардинально изменится внешний вид моста. Через несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

В этом году на строительство моста планируем выделить около 3 миллиардов гривен. Это будет самый большой арочный мост в Европе. На верхнем ярусе – 6 полос для автотранспорта, а на нижнем – колеи для поездов метрополитена. Думаю, что до конца этого года – проезд для автотранспорта по Подольскому мосту будет открыт.

- Киевлянам обещают и новую развязку на Шулявском путепроводе. Насколько вероятно, что до конца лета она будет достроена? И как обстоят дела с выкупом цеха №5 завода "Большевик", чтобы построить развязку?

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Фото: the-village.com.ua

- Вопрос по выкупу цеха завода "Большевик" находится в стадии решения. Фонд госимущества оценил стоимость цеха №5 в 700 миллионов гривен. Но город не будет платить такую завышенную сумму. Дело в том, что в стоимость цеха внесли даже суму, на которую составлены договора с торговцами "секонд-хенда", который функционирует в помещении цеха. Сейчас город ждет результаты оценки стоимости помещения цеха, которую проводит сертифицированный эксперт. После этого мы сможем провести выкуп помещения, начать процесс демонтажа цеха и строительство транспортной развязки на Шулявском путепроводе.

- Не так давно в Киевраде сообщали о проведении инвентаризации столичных хрущевок и устаревшего жилья. Есть ли уже результаты и когда может начаться реконструкция таких домов?

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Инвентаризация сейчас продолжается. На данным момент в Киеве есть более трех тысяч домов, которые относятся к так называемому "устаревшему жилому фонду". Вместе с тем, ориентировочно, в Киеве непригодными для проживания или аварийными являются 9 миллионов квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу таких домов составляют хрущевки, срок эксплуатации которых давно истек.

Это очень важный и больной вопрос для города. Мы изучаем зарубежный опыт по реконструкции таких домов. Я считаю, что наиболее качественно ее провели в Германии, где приняли соответствующий закон. Мы изучаем зарубежный опыт, передаем в парламент наработанные изменения в законодательство. Надеюсь, они будут приняты и тогда у города появится возможность начать этот процесс.

- На Позняках люди ждут садик и школу уже более 15 лет, а на этом месте пока пустырь, который неизвестные превращают в автостоянку. Получит ли город полномочия строить школы и детсады без детального плана территории?

- Для меня как для менеджера столицы – это больной вопрос. Вы даже не представляете, сколько на это потрачено времени и сил… Согласно законодательству, город не может строить детские садики и школы, если отсутствует или не утвержден детальный план территории. Хотя, на самом деле, эту проблему можно решить очень просто. В законе Украины необходимо заменить всего два слова. В статье №24 закона о регулировании градостроительной деятельности необходимо после слов "строительство запрещено" вместо точки поставить запятую и дописать: "за исключением заведений образования". Вот и все. Как только примут такие изменения в законодательстве, город сразу приступит к проектированию и строительству школ и детских садиков, финансы под эти работы есть. Решится вопрос, которого ждут десятки тысяч людей. А все зависит от замены всего двух слов в законе…

- В конце этого года в Оболонском районе Киева проводилась тестовая перепись населения. Известны ли вам ее результаты? Готовится ли город к общей переписи населения?

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Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Конечно, город готовится. Перепись населения необходим нам, поскольку это вопрос планирования – ты не можешь правильно планировать бюджет своей семьи, если точно не знаешь, сколько человек в твоей семье.

Тестовая перепись населения проводилась Госслужбой статистики в Бородянском районе Киевской области и части Оболонского района, она обошлась в 45 миллионов гривен. Это было тестирование системы переписи населения, которая нас ожидает в этом году. Тут важны не столько результаты, а то, как ее проводить. Насколько мне известно, специалисты удовлетворены полученным результатом. Были выявлены определенные недостатки, которые будут исправлены. А вот когда ее проведут по всей стране, зависит от решения Кабмина. Мы готовы предоставить все необходимые ресурсы и помощь для проведения переписи населения Киева.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Чем закончилась инициатива создания в Киеве Музея тоталитарной пропаганды на ВДНГ, куда планировали свозить со всей Украины памятники вождям и полководцам советских времен?

- Пока ничем. От создания частного музея пришлось отказаться. Все наработанные материалы и концепция музея были переданы в Министерство культуры, для создания государственного музея. Там поначалу идею восприняли с энтузиазмом, да и большинство мэров разных городов с большим интересом передавали бы свои экспонаты в государственный музей, чем в частный. Но, увы, государство создает музей гораздо медленнее, чем группа частных инвесторов.

- Попадут ли в этот музей киевские памятники Щорсу и Ватутину?

- Для демонтажа конного памятника Щорсу необходимо распоряжение Кабмина, поскольку этот памятник является объектом монументального искусства и находится в Госреестре памятников. Киеврада обратилась с такой просьбой в Министерство культуры, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение Кабинета министров, но решение до сих пор не принято. Я думаю, логично было бы проводить демонтаж этого и других памятников, когда будет создан упомянутый выше музей.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Что же касается памятника генералу Николаю Ватутину, который находится в Мариинском парке, то его демонтаж невозможен, поскольку он является могилой генерала. Хотя в Киевраде зарегистрирована петиция от киевлян с требованием демонтировать памятник Ватутину. Если документ наберет более десяти тысяч голосов киевлян, город рассмотрит это требование.

- Когда поменяют таблички на уже переименованных улицах Киева? Их с 2014 года было переименовано около 200. Некоторые уже переименованы по 3-4 года, но на домах красуются прежние названия.

- Переименовывать такое количество улиц в рамках закона о декоммунизации, я считаю, нужно было однозначно. Но особенно давить на балансодержателей зданий, чтобы они меняли таблички, город не спешил. Я думаю, это будет сделано в ближайшее время. Сейчас процесс переименований происходит по инициативе киевлян. Например, на Осокорках есть 136 Садовых улиц и 43 Виноградных. Люди просят переименовать такие улицы-дубли, чтобы избежать постоянной путаницы. Мы выполняем их просьбы.

Смотрите полное видео интервью с Владимиром Прокопивым:

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