Подорожание продуктов и лекарств в Киеве: Кличко обратился к Кабмину

В частности, мэр просит правительство повлиять на ситуацию с ценами не только в столице

Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее призывал Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с подорожанием продуктов в столице, обратился к Кабмину относительно обеспечению контроля за ценами на лекарства, товары медназначения и социально значимые товары.

"Согласно принятому парламентом закону, правительство сегодня имеет такую ​​компетенцию. И должно принять все меры для недопущения в столице и в Украине повышение цен на товары субъектами хозяйствования. В частности, и на следующий перечень товаров: сахар, соль, муку, чай, подсолнечное масло, сливочное масло, гречка, рис, макаронные изделия, вода питьевая, консервы длительного хранения. И другие товары, пользующиеся наибольшим спросом у людей", – сказал городской глава в ходе брифинга 25 марта.

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Кроме того, Кличко обратился в Министерство внутренних дел и контролирующие органы с просьбой пристальнее проверять нарушения карантина в столице и штрафовать нарушителей.

Напомним, в столице с прошлой недели ужесточили карантин, закрыв рынки, ярмарки и запретив торговать продуктами на улицах. В торговых сетях и продуктовых магазинах, а также в аптеках с 23 марта тоже ввели ограничения – на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя. При этом киевляне начали в социальных сетях сообщать о значительном подорожании продуктов питания.

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