Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов

Сегодня, 17:13

Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах

Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg Власть Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах

С 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с очередными президентскими выборами, которые запланированы на 31 марта. Об этом журналистам сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах", – сказал Крищенко во вторник, 12 марта, добавив, что это не повлияет на количестве нарядов на улице и количества следственно-оперативных групп.

Он уточнил, что более подробная информация будет озвучена ближе к выборам.

Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты Украины. Из 44 фамилий, которые ранее зарегистрировала ЦИК, осталось 39 — пятеро снялись в пользу других претендентов. "Сегодня" выяснили, как эти изменения скажутся на президентской гонке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, выборы, полиция, выборы президента

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Киев надвигается снег с дождем

Сегодня, 16:46

Также в столице в четверг снова усилится ветер

ФОТОФАКТ. Киевляне придумали новый способ борьбы с "героями парковки": в ход пошла арматура

Сегодня, 15:57

Жители Отрадного вбили в тротуар у жилого дома куски арматуры

На фестивале Docudays UA "Сегодня" совместно с Радио Свобода представят проект "Балух"

Сегодня, 15:29

После презентации проекта планируется его показ в эфире канала "Украина"

Последние дни Шулявского моста: как выглядит путепровод накануне сноса

Сегодня, 15:16

На закрытых съездах восстанавливают дорогу, а под мостом убирают асфальт

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Идеальный вес женщины (таблица)

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику