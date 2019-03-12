Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов
Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах
С 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с очередными президентскими выборами, которые запланированы на 31 марта. Об этом журналистам сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
"Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах", – сказал Крищенко во вторник, 12 марта, добавив, что это не повлияет на количестве нарядов на улице и количества следственно-оперативных групп.
Он уточнил, что более подробная информация будет озвучена ближе к выборам.
Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты Украины. Из 44 фамилий, которые ранее зарегистрировала ЦИК, осталось 39 — пятеро снялись в пользу других претендентов. "Сегодня" выяснили, как эти изменения скажутся на президентской гонке.
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