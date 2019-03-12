Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов

Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах

Полиция в Киеве перейдет на усиленный вариант службы из-за выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg 2019-03-12T17:13:00+02:00 Власть Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах

С 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с очередными президентскими выборами, которые запланированы на 31 марта. Об этом журналистам сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Большая часть гарнизона будет заниматься и охраной на выборах", – сказал Крищенко во вторник, 12 марта, добавив, что это не повлияет на количестве нарядов на улице и количества следственно-оперативных групп.

Он уточнил, что более подробная информация будет озвучена ближе к выборам.

Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты Украины. Из 44 фамилий, которые ранее зарегистрировала ЦИК, осталось 39 — пятеро снялись в пользу других претендентов. "Сегодня" выяснили, как эти изменения скажутся на президентской гонке.

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