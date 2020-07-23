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Киевсовет планирует решить более 700 вопросов: что будут рассматривать депутаты

23 июля, 06:41

Наталья Руда Наталья Руда

На повестке дня - переименование улиц, передача больниц в госсобственность, проблемы экологии, землеустройства, аренды земли. Отмена застройки Протасова Яра, вероятно, будет решаться с голоса

Киевский городской совет соберется на заседание в четверг, 23 июля, в 10:00.

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В повестке дня значатся более 700 вопросов, которые касаются переименования улиц, передачи в государственную собственность и реорганизации медицинских учреждений, изменений городской программы экологического благополучия, а также многих других проблем.

В частности, депутаты рассмотрят переименование улиц:

  • Российской в Дарницком районе в честь трагически погибшего в Иловайске героя АТО Юрия Литвинского;
  • Народного Ополчения в Соломенском районе в честь Святослава Храброго (Святослава Игоревича – великого князя Киевского из династии Рюриковичей, который был единственным сыном князя Игоря и княгини Ольги);
  • Пожарского в Днепровском районе в честь украинского историка, философа и общественного деятеля, а также ректора Императорского Харьковского университета, академика Украинской академии наук, составителя полного собрания сочинений Сковороды Дмитрия Багалея;
  • Минина в Днепровском районе в честь выдающегося украинского историка, источниковеда и издателя Александра Лазаревского;
  • Димитрова в Деснянском районе в честь художника-примитивиста лемковского происхождения Никифора Дровняка. Его выставки проходили во Франции, Бельгии, Англии, Югославии, Швейцарии, США, Бразилии.

Также предлагается назвать:

  • улицу Проектную 13118 в Святошинском районе в честь писателя-фантаста и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Олеся Бердника;
  • переулок Проектный 13120 в Шевченковском районе в честь валлийского журналиста Гарета Джонса, который впервые в западной прессе заявил, что в Украине в 1932-1933 годах был Голодомор.
  • Безымянный переулок с проектным названием "переулок Островского" в Дарницком районе в честь украинского поэта Якова Щеголева;
  • сквер на пересечении Зоологической и Дегтяревской в Шевченковском районе "Мюнхенский";
  • сквер на пересечении Сечевых Стрельцов и непарной стороны улицы Черновола в Шевченковском районе в честь эстрадного и оперного певца, актера и композитора Муслима Магомаева;
  • безымянную площадь между улицами Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе в честь журналиста Сергея Набоки;
  • ряд проектных улиц в Деснянском районе – Куричевской, Ковпитской, Стигольской и т.д.

Кроме того, на заседании планируют передать в госсобственность Киевский центр репродуктивной и перинатальной медицины, передать в госсобственность и реорганизовать Киевскую городкую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза", а также Киевскую городскую клиническую больницу №14. Также будет рассмотрено страхование медработников коммунальных медучреждений.

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При этом обозначено предоставление статуса ландшафтного заказника ряду территорий, вопросы собственности, приватизации, аренды земельных участков, а также предоставление земли учебным учреждениям и многое другое.

Примечательно, что в повестке дня не указано решение проблемы скандальной застройки Протасова Яра, которая ранее обсуждалась на комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Возможно, на сессии обсуждение вопроса объявит сам мэр Виталий Кличко. Речь идет о трех проектах решений, которые смогут помочь жителям Протасова Яра обжаловать строительство элитного жилого комплекса из трех 40-этажных зданий. Новости "Сегодня" ранее подробно разбирались в данной проблеме.

Отметим, что на прошлом заседании Киевсовета снова заговорили о перспективе решения вопроса с переселением людей из дома по улице Милютенко, 23-А, который уже давно прозвали "домом-убийцей" из-за высокой концентрации токсинов в воздухе и грибка на стенах.

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Киев протасов яр переименование Киеврада

Источник: Сегодня

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