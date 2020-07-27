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Прокуратура Киева получила нового руководителя: подробности

27 июля, 14:02

Наталья Руда Наталья Руда

После кадровых скандалов возглавил столичную прокуратуру Олег Кипер

После кадровой лихорадки прокуратура Киева получила нового руководителя. Им стал Олег Кипер, который ранее занимал должность заместителя прокурора Киева.

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Нового прокурора представила в понедельник, 27 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы. В свою очередь Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении.

Кипер пришел в органы прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

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На должность заместителя прокурора Киева был назначен полтора месяца назад – 9 июня.

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Как сообщает "Украинская правда", Кипер был люстрирован, но в 2019 году вернул себе должность старшего прокурора Главного управления надзора. Окружной админсуд Киева не нашел доказательств того, что он имел отношение к узурпации власти Януковичем. Также суд обязал ГПУ заплатить Киперу зарплату за 5 лет, то есть с того момента, как он был уволен.

Согласно декларации за 2019 год, Кипер заработал 481 тыс. гривен, а его жена – 411 тысяч. У семьи есть три квартиры в Киеве, коттедж в Яремче площадью 162 квадратных метра, два земельных участка площадью 214 и 300 квадратных метров ,четыре автомобиля (Land Rover, Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115).

Напомним, что ранее прокуратурой Киева руководил Роман Говда, он ушел в отставку в декабре прошлого года. Позднее в должности прокурора Киева через суд восстановился люстрированный прокурор Сергей Юлдашев. 24 марта Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева и назначила и.о. прокурора Киева Говду.

Также смотрите, как Рада назначала Венедиктову генеральным прокурором:

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Киев прокуратура назначения

Источник: Сегодня

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