Прокуратура Киева получила нового руководителя: подробности

После кадровой лихорадки прокуратура Киева получила нового руководителя. Им стал Олег Кипер, который ранее занимал должность заместителя прокурора Киева.

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Нового прокурора представила в понедельник, 27 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы. В свою очередь Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении.

Кипер пришел в органы прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

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На должность заместителя прокурора Киева был назначен полтора месяца назад – 9 июня.

Как сообщает "Украинская правда", Кипер был люстрирован, но в 2019 году вернул себе должность старшего прокурора Главного управления надзора. Окружной админсуд Киева не нашел доказательств того, что он имел отношение к узурпации власти Януковичем. Также суд обязал ГПУ заплатить Киперу зарплату за 5 лет, то есть с того момента, как он был уволен.

Согласно декларации за 2019 год, Кипер заработал 481 тыс. гривен, а его жена – 411 тысяч. У семьи есть три квартиры в Киеве, коттедж в Яремче площадью 162 квадратных метра, два земельных участка площадью 214 и 300 квадратных метров ,четыре автомобиля (Land Rover, Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115).

Напомним, что ранее прокуратурой Киева руководил Роман Говда, он ушел в отставку в декабре прошлого года. Позднее в должности прокурора Киева через суд восстановился люстрированный прокурор Сергей Юлдашев. 24 марта Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева и назначила и.о. прокурора Киева Говду.

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