/ Фото: Wikipedia

Проспекты Бандеры и Шухевича могут вернуться в Киев Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B 2019-08-01T14:55:00+03:00 Власть Оспаривают судебное решение об отмене переименований

В Украинском институте национальной памяти сообщают, что подали апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киеврады о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Бандеры и Шухевича.

В жалобе указано, что при рассмотрении дела по существу и принятии решения судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела.

Реклама

Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама