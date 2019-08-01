Проспекты Бандеры и Шухевича могут вернуться в Киев

В Украинском институте национальной памяти сообщают, что подали апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киеврады о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Бандеры и Шухевича.
В жалобе указано, что при рассмотрении дела по существу и принятии решения судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела.
Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.
Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.
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