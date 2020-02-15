Расстрел пластического хирурга в Киеве: двух подозреваемых арестовали

Один из подозреваемых - гражданин Кыргызстана

Фото: прокуратура Киева

В аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга из Киева Андрея Сотника. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

По версии следствия, один из подозреваемых – гражданин Кыргызстана, совершил убийство. Ему уже сообщили о подозрении.

Также о подозрении по факту подделки документов сообщили сообщнику, который доставил исполнителя к месту совершения преступления.

"Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении прокуратуры.

Впоследствии стало известно, что суд арестовал обоих подозреваемых без права залога.

"Исполнителю преступления и его сообщнику, который выполнял роль водителя, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц). Втором подозреваемому дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

За это преступление виновникам грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, вечером 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину . На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Выяснили, что погибший снимал квартиру по этому адресу.

Погибшим оказался Андрей Сотник , который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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