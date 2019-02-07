Рекордный урожай яблок ставит аграриев в "неловкое положение"

Из-за избытка яблок цены на них упали и выращивать фрукты становится невыгодно

Рекордный урожай яблок ставит аграриев в "неловкое положение" 2019-02-07T13:54:00+02:00 Власть Из-за избытка яблок цены на них упали и выращивать фрукты становится невыгодно

Украинские аграрии побили абсолютный "яблочный рекорд". Осень была настолько щедра, что сейчас в хранилищах – более 300 тыс. тонн яблок. А это почти наполовину больше, чем в прошлом году.

Впрочем, высокий урожай их не радует, поскольку сбыть его можно разве-что за бесценок. Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно.

К примеру, Григорий привез на продажу в Киев яблока из Черновицкой области. Хозяйство небольшое – 3 гектара. Мужчина объясняет, что на цену яблок зимой влияет метод хранения. А еще удобрения для деревьев. Это 4 -5 тыс. гривен за канистру.

"Яблоки сейчас себя не окупают. Потому яблоки стоят 5 – 6 гривен. И дорога сюда – доехать до Киева, стоимость бензина туда и обратно, где-то по полтора тысячи гривен. И из общего числа двух тонн можно заработать около 5 – 6 тыс. гривен", – рассказывает продавец яблок.

Выращивать яблоки в Украине невыгодно. Себестоимость килограмма 2- 3 гривны. А на переработку заводы берут по 1,8 грн.

"А чтобы продать бус яблок – сколько надо простоять? Снимите, посмотрите, сколько покупателей. На каждом углу – все в Киеве завалено яблоками. Везде есть, и оно – ни по чем", – рассказывает Вячеслав, продавец яблок

На столичном рынке за килограмм яблок просят от 4 до 20 гривен.

"Если пойду в супермаркет, то в супермаркете цена будет где-то в 3 раза больше. Я вообще их круглый год их им. Я не могу без яблок. Я очень люблю", - говорит покупатель Евгений.

Диетолог Александр Кущ советует употреблять в день по 2-3 яблока. Благодаря плотной кожуре эти фрукты длительное время сохраняют свои полезные и питательные свойства. А еще яблоки – это источник витамина С, клетчатки и пектина.

"Я рекомендую обращать внимание, в первую очередь, на кислые сорта яблок. В меньшей степени – на сладкие, они содержат больше фруктозы, но меньше витамина С и микроэлементов", – говорит Александр Кущ, диетолог.

Также диетолог напоминает, что подавать яблоки на стол стоит почищенными. Ведь в кожуре могут накапливаться вредные вещества, которыми, вероятно, обрабатывали деревья от вредителей.

Ранее мы писали, что большой урожай яблок огорчил украинских фермеров.

Также сообщалось, что в Виннице продают яблоки, которые поднимают настроение, ведь на каждом из них изображен смайлик. Выращивает "веселый" фрукт недалеко от города местный агроном Руслан Заика.

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